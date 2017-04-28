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Giriş Tarihi: 28.4.2017 13:50 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyeliği

Başbakan Binali Yıldırım, 'ın Ak Parti'ye 2 Mayıs'ta üye olacağını açıkladı.

Antalya'da basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "2 Mayıs'ta, Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlamış olacağız. 16 Nisan halkoylaması ile birlikte Cumhurbaşkanımızın partisine üye olması önünde bir engel kalmamıştır. 2 Mayıs'ta yapacağımız toplantıda liderimizin Cumhurbaşkanımızın üyelik girişini yapmış olacağız. 21 Mayıs'ta da Ak parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyeliği
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