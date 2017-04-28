devinin sahibi: İnsanlık büyük ya hazır olsun

Giriş Tarihi: 28.4.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 15:06
Dünya devinin sahibi: İnsanlık büyük acıya hazır olsun

Alibaba'nın kurucusu , internetin gelecekte ekonomiyi bozacağını söyleyerek “İnsanlık yıllar sürecek bir ya hazırlıklı olsun” dedi

nın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba'nın kurucusu , Çin'in Zhengzhou kentinde katıldığı bir girişimcilik konferansında konuştu.

Business HT'nin haberine göre genellikle vizyoner ve gelecekten umutlu konuşmalarına alışık olduğumuz Ma, bu sefer tonunu değiştirerek geçmiş dönemde yaptığı uyarıları hatırlattı. Online ticaretin ilk zamanlarında geleneksel perakendeciliğin bozulacağını söylediğinde kimsenin dinlemediğini söyleyen Ma, kötü bir sürprizle karşılaşmamak için yeni teknolojilerin muhtemel etkileri hakkında uyarılarda bulundu.

İnternetin gelecekte ekonomiyi bozacağını söyleyen Ma, "İnsanlık yıllar sürecek bir acıya hazırlıklı olsun" dedi.

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Dünya devinin sahibi: İnsanlık büyük acıya hazır olsun
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