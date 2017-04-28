Firari uyuşturucu tacirlerine operasyon: 23 tutuklama

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiiplerince İstanbul genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

FİRARİLER YAKALANDI

İstanbul'da son 6 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanamayan, firari olarak aranan 23 uyuşturucu satıcısı saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

23 TUTUKLAMA

Baskın yapılan adreslerde çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sorguları ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan uyuşturucu satıcılarından bazılarının geçmişte işledikleri farklı suçlardan hapis cezalarının da bulunduğu öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği ve diğer firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÜRAY AYDEMİR/SABAH