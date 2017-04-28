Giresun’da 377 kişi hakkında işlem yapıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun il genelinde FETÖ/PDY şüphelisi 474 şahsın tutuklandığını, 357 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını 56 şüpheli içinse yakalama kararının çıkarıldığını belirtti. Başsavcısı Kaya, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızda başlatılan FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturmalarda il merkezinde ve ilçelerimizde 15 Temmuz'dan bugüne kadar FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği suçlarından Giresun il merkezi ve ilçelerinde olmak üzere toplam 474 şüphelinin tutuklandığı, halen 403 şüphelinin tutuklu olduğu, 71 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliye edildiği, adli kontrol şartı ile tahliye edilen 71 şüpheli ile birlikte 357 şüpheli hakkında adli kontrol uygulaması yapıldığı, 56 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu, gözaltında 8 şüphelinin bulunduğu, soruşturmaların başladığı tarihten itibaren toplam bin 374 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin mahkemelerinden alındığı, soruşturmaların halen gizlilik içerisinde yürütüldüğü, Haklarında FETÖ/PDY yöneticiliği ve üyeliği suçlarından soruşturma yürütülen şüphelilerden şu ana kadar 276'i hakkında atılı suçlardan kamu davaları açıldığı, Kamuoyuna duyrulur."

NNNN