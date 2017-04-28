Olağanüstü kongre 21 Mayıs’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın AK Parti
Genel Başkanlığı'na dönüş tarihi netleşti. YSK'nın referandum kesin sonuçlarını açıklamasının ardından, Erdoğan'ın hemen AK Parti üyesi olması bekleniyor. Erdoğan'ın genel başkanlığı üstlenmesi için ise AK Parti Olağanüstü Kongresi önümüzdeki ay toplanacak. Kongre takvimi Erdoğan'ın yoğun yurtdışı gezi trafiği ve ramazan ayına göre belirlendi. Buna en uygun tarih ise 21 Mayıs 2017. Başbakan Binali Yıldırım
birkaç gün içinde olağanüstü kongre ile ilgili açıklama yapacak. Takvime ilişkin kararları alacak MKYK'nın da YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından hemen sonra, 2 Mayıs gibi toplanması planlanıyor. Kongrede sadece genel başkanlık seçimi olmayacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve diğer organlar için de yeni seçim yapılacak. Erdoğan, birlikte çalışacağı isimleri MKYK'ya taşıyacak. Kongreden sonra Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yeni isimler gelecek. Bu arada AK Parti kulisleri Bakanlar Kurulu'nda yapılacak değişikliğe kenetlendi. Kulislerde değişikliğin gelecek çarşamba günü yapılabileceği konuşuluyor.