Stratejik temizlik

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki "sivil mahrem imamı" yapılanmasına yönelik 81 ilde başlatılan operasyon derinleşti. Gözaltı sayısı bin 157'ye çıkarken Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı, TBMM Koruma Daire Başkanlığı, Tanık Koruma Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Özel Harekât Daire Başkanlığı olmak üzere emniyetin 8 kritik noktasında 9 bin 103 kripto polis deşifre oldu.
Görevi Cumhurbaşkanı ve ailesini korumak olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde 19 emniyetçi açığa alındı.
EMİRLER SİVİL İMAMDAN
Yapılan operasyonlarla her geçen gün çözülen FETÖ, organizasyon şemasında değişikliğe gitti. Faaliyetlerini "kripto imamlar" üzerinden yürütmeye başladı. FETÖ, devletle bağlantısı olmayan sivil bir örgüt mensubunu 'emniyet imamı' olarak görevlendirdi. Yapılan operasyonla yakalanan örgüt imamının üzerinden çıkan mikro çip, emniyetin köstebeklerini ele verdi.
Eski organizasyon şemasındaki mahrem imamlar
ın çoğunun 15 Temmuz'dan önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tutuklandığı öğrenildi. Çipten çıkan, emniyette kritik pozisyonlara yerleşen ve mahrem imamlarla bağlantısı bulunan kripto polisler tespit edildi. 9 bin 103 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı. Emniyetteki strateji temizlik 8 kritik noktadaki kripto FETÖ'cüler
i de deşifre etti.
19 EMNİYETÇİ ALINDI
Cumhurbaşkanı ile aile fertlerinin korunmasından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, konutu ile Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu ortamların güvenliğinden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde 2'si emniyet müdürü 19 emniyetçi açığa alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı'nda 2'si rütbeli 36 polis görevden uzaklaştırıldı.
Emniyette kritik soruşturmaları denetleyen Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan 3'ü 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 1'i polis olmak üzere 4 kişiye işten el çektirildi.
Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görev yapan 2 polis de açığa alındı.
Terörle Mücadele Dairesi'nde 4 polis, Özel Harekât Daire Başkanlığı'ndan 1'i emniyet müdürü 2 rütbeli personel, 1 başpolis ve 17 polis olmak üzere toplamda 20 emniyetçi görevden alındı.
EN MAHREM BİRİMDE 4 POLİSE UZAKLAŞTIRMA
Emniyetin en mahrem birimi olan İstihbarat Dairede Başkanlığı'nda 2'si başpolis olmak üzere 4 polis meslekten uzaklaştırıldı.
Soruşturmalarda gizli tanıklık yapan şahısların kimliği, adresi, dış görünümüne ilişkin değişikliklerin yapıldığı Tanık Koruma Daire Başkanlığı'nda ise 10 polis görevden el çektirildi.
Söz konusu kritik 8 birim dışında Kriminal Daire Başkanlığı'nda da temizlik yapıldı. 10 ilde Polis Kriminal'de görev yapan toplam 73 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.