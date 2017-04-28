YSK Başkanı Sadi Güven referandum sonuçlarını açıkladı

"Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden şu ana kadar sandıkların sonuç bilgileri, tutanaklar, yurt dışı dahil SEÇSİS aracılığı ile seçime katılan ve talepte bulunan partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Partilerin bilişim uzmanları SEÇSİS'e davet edilerek seçim sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır."

"Evet oyu verenler yüzde 51,41', 'Hayır' oyu verenlerin sayısı ise yüzde 48,59 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının değişikliklerinin halk oylamasına sunulması hakkındaki kanun hükümleri uyarınca, 16 Nisan'da yapılan referandumda geçerli oyların yarısından çoğunun 'Evet' olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edildiği kurulumuzca onaylanmıştır."

YSK başkanı resmi sonuçları açıkladı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, kesin sonuçlara göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul toplantısının ardından, anayasa değişikliği halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı.

Halk oylamasına ilişkin birleştirme tutanaklarının kurula ulaştırıldığını ve itiraz süreçlerinin tamamlandığını belirten Güven, kesin sonuçların tespitine karar verildiğini söyledi.

Güven, halk oylamasında yurt içinde 167 bin 69 sandıkta, AK Parti'den 166 bin 211, CHP'den 157 bin 314, MHP'den 133 bin 67, HDP'den 63 bin 890, Saadet Partisinden 56 bin 241, Vatan Partisinden 6 bin 70, BBP'den 7 bin 439, Hür Dava Partisinden 819, Bağımsız Türkiye Partisinden 401 olmak üzere toplam 591 bin 452 kişinin, yurt dışında ise toplam 9 bin 271 kişinin siyasi partili üye olarak bildirildiğini aktardı.

Bütün vatandaşların oy kullandıkları sandıklar dahil, tüm yurt içi ve yurt dışı sandık sonuçlarını ve tutanakları ıslak imzalı olarak kurulun internet sayfasından görebileceğini duyuran Güven, ayrıca vatandaşlara sandık sonuç tutanağının dayanağı olan sayım döküm cetvelini, ilçe ve il birleştirme tutanağını da görme imkanı sağlandığını bildirdi.

Halk oylamasında seçimlerde görev yapmak isteyenlere eğitim programı düzenlendiğini anlatan Güven, sandık kurulu başkanlarıyla bina sorumlularına oy verme günü bilgilendirme maksatlı toplam 4 milyon 586 bin 100 kısa mesaj gönderildiğini söyledi.

Güven, e-posta adresi ve cep telefon numaralarını seçmen sorgulama sayfasına kaydeden toplam 4 milyon 199 bin 272 seçmene SMS, 2 milyon 598 bin 359 seçmene e-posta ile seçim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldığına işaret etti.

- Kesin sonuçlar

Sadi Güven, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarıyla ilgili kurula gelen birleştirme tutanaklarına göre kesin sonuçları okudu.

Buna göre, yurt içi halk oylamasında 55 milyon 319 bin 222 kayıtlı seçmenden 48 milyon 374 bin 576'sı oy kullandı. Oyların 47 milyon 528 bin 949'u geçerli, 845 bin 627'si geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı yüzde 87.45 olarak gerçekleşti.

Yurt dışında ise 2 milyon 972 bin 676 kayıtlı seçmenden 1 milyon 325 bin 682'si sandığa gitti. Oyların 1 milyon 309 bin 821'i geçerli, 15 bin 861'i geçersiz kabul edildi. Seçime katılma oranı yüzde 44.60 oldu.

Gümrük kapılarında, 98 bin 597 seçmen oy kullandı. Oyların 97 bin 834'ü geçerli, 763'ü geçersiz sayıldı. Katılım oranı yüzde 3.32 olarak gerçekleşti.

Yurt içinde, yurt dışında ve gümrük kapılarında toplam 58 milyon 291 bin 898 kayıtlı seçmenden 49 milyon 798 bin 855'i sandığa gitti. Oyların 48 milyon 936 bin 604'ü geçerli, 862 bin 251'i geçersiz kabul edildi. "Evet" oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, "evet" yüzdesi 51,41, "hayır" oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141, "hayır" yüzdesi 48,59 oldu.

YSK Başkanı Güven, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu, geçerli oyların yarısından çoğunun, 25 milyon 157 bin 463 'evet' oyunun, yüzde 51,41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliklerinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu kurulumuzca ilan edilmiştir." dedi.

Halk oylamasında fedakarca görev yapan herkese teşekkür eden Güven, anayasa değişikliğinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Güven, "CHP'nin AİHM'e başvurusuyla ilgili bir değerlendirmeniz olabilir mi?" sorusu üzerine herkesin her yere başvurabileceğini söyledi.