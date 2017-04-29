1 Mayıs Tertip Komitesi, Kazancı Yokuşu'nda anma yaptı

Polis bu sırada çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı."Emek, Barış, Demokrasi için Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açıldı. "Yaşasın 1 Mayıs", "Biji Yek Gulan" , "Taksim 1 Mayıs alanıdır" diye slogan atıldı.

Türkiye ve dünyanın değişik bölgelerinde 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko konuşmasında;"40 yıl önce bu alanda 37 yoldaşımız katledildi. Onlarla birlikte onbinlerce işçi kardeşimiz burada yaralandı. Ancak 40 yıldan buyana hala faşist katiller bulunarak adalete teslim edilmedi. DİSK olarak bu katiller bulununcaya, adalete teslim edilinceye kadar bizim Taksim mücadelemiz devam edecektir. Taksim'den hiçbir zaman vazgeçmedik. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. 1977 yılında katledilen işçi kardeşlerimiz milyonların kalbine gömüldüler. İşçilere Taksim'i yasaklayanlar birgün faşist Kenan Evren gibi, onlar da toprağa yalnız başına gömülecekler" dedi.

TÜRKİYE SOLU,1 MAYIS 1977'DE TAKSİM'DE ÖLDÜ

Kani Beko konuşmasının devamında şunları söyledi; "Bugüne geldiğimizde hala siyasiler cezaevinde.Akademisyenler üniversitelerden atılarak, üniversitelerimizi kararttılar. Akademisyenlerimizi cezaevine attılar. Bunları mutlaka haykırmamız ve kürsülerden söylememiz gerekliydi. İçşi kardeşlerimize gelince 15 milyon işçinin kıdem tazminatını gasp etmek istiyorlar. Taşeron işçileri hala kadro bekletnileri var. Önümüzdeki dönemde 6.5 milyona yakın işçinin kiralık işçi olma ihtimali var. İşçi kardeşlerimizin ve çalışanların, ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını kürsülerden haykırmaya ihtiyacımız olduğundan dolayı kitlesel 1 Mayıslar'ı yaratmak zorundayız..

REFERANDUMDA SANDIKLARDAN 25 MİLYON KAHRAMAN ÇIKTI

Türkiye'nin geleceğini belirleyecek 16 Nisan'da anayasa referandumu yapıldı. Bu sandıklardan 25 milyona yakın kahraman çıktı. Bu sandıklardan hayır çıktı. Ama siyası bir talimatla milyonlarca sandıktan çıkan hayır oylarını gasp edildi. Bu burada bitmeyecek. Bu mücadele sonuna kadar sizlerle birlikte yanyana, omuz omuza verilecek. Bizim ülkemize yakışan, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik, laik,sosyal bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun mücadelesini omuz omuza verme sözünü veriyorum" dedi

KESK eş başkanı Lami Özgen konuşmasında;"Bu ülkenin işçileri, emekçileri, hayatı var edenleriyiz. Emek üreterek gerçek yaşamı üretenleriz. Bundan dolayı bizden korkacaklar. Korkmaya da devam edecekler. Çünkü emeğiyle, alınteriyle bu ülkenin bütün değerlerini üreten bizleriz. Bizler yoksulluğa, sömürüye talana karşı emek taleplerimizi haykırarak 1 Mayıs günü alanlarda olacağız" dedi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI PROF. DR. RAŞİT TÜKEL

"Bugün burada 1 Mayıs 1977 katliamında hayatını kaybeden canlarımızı sevgiyle, özlemle anıyoruz. Anıları mücadelemize, laik demokratik bir ülke için verdiğimiz mücadeleye ışık tutuyor. Yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ise "1 Mayıs, birlik, beraberlik mücadele, dayanışma ruhumuzu ve gücümüzü geçmişten geleceğe taşımak için buradayız"şeklinde konuştu

Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Açıklama sonrası İstiklal Caddesi'nde, 1 Mayıs 2017'de Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek kutlama için bildiri dağıtıldı.

Topluluk yürüyerek 1 Mayıs 1989'da Mehmet Akif Dalcı'nın öldüğü yere geldi. Mehmet Akif Dalcı anıldı.