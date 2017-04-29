AK Parti’de 5 ayaklı değişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yeni dönemde kabine, parti yönetimi, Meclis, komisyon başkanlıkları ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) kapsamlı bir değişiklik yapılacak. Erdoğan, 2019 seçimlerine yeni kadrolarla hazırlanacak.



KURMAYLARINI BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede hem genel başkanlık koltuğuna oturacak hem de seçimle gelen partinin en üst karar organı MKYK'da büyük değişim yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her hafta başkanlık etmesi beklenen Bakanlar Kurulu'nda da önemli değişiklik yapılacak. Kabine revizyonunun Erdoğan'ın genel başkan olmasının ardından gerçekleştirileceği belirtiliyor. Erdoğan'ın genel başkan olmasının ardından partideki kurmaylarını yeniden belirlemesi bekleniyor. Onun için olağanüstü kongrede, MKYK'daki değişiklik beklenecek. AK Parti tüzüğüne göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın kurmayları olan genel başkan yardımcıları MKYK içinden seçiliyor. AK Parti grup başkanvekillerinden bir veya iki ismin kabineye gireceği belirtiliyor. Bu isimlerin yerine Meclis'teki AK Parti grup başkan vekilliklerine yeni isimlerin getirileceği ifade ediliyor. Meclis'te bütün komisyon başkanları AK Partili isimlerden oluşuyor. Komisyon başkanlarından bazı isimlerin de kabineye girebileceği ifade ediliyor.