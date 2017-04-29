Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle devam etti:

"DÜNYADA BUNUN EŞİ BENZERİ YOK"

Geçtiğimiz yıl ramazan ayında sizlerle iftar sofrasında biraraya gelmiştik. Orada söylediğim gibi ülkemizin karşılaştığı saldırıları ifade ettikten sonra demiştim ki; milletimizin desteği kendi adına verdiğimiz mücadele içindir. Bu sözlerin ardından üç hafta sonra 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yaşadık. Bu FETÖ mensuplarının karşısına o gece milletimizle birlikte çıktık. Milletimiz kendi istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Onun için şunu söylüyorum Ya Rab: Bizleri bu aziz millete hizmetkar ettiğin için ne kadar şükretsem azdır. Bu millet kendi istiklal marşında olduğu gibi, Arkadaş yurduna alçakları uğratma sakın... Bu millet işte o gece bunu sözde bırakmadı. Ne yaptı? Gerçeğini ortaya koydu, gövdesini tankın altına koydu. Onlar o gün şehadete yürüdüler, o gün onlar hep beraber yürüdüler. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Darbe girişiminden bugüne yaşadıklarımız başka bir dönemde olsa onlarca yıla ancak sığdırılabilecek gelişmeleri ifade ediyor. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerim bitmedi, bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastas yaptı! Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Ne demiştim; inlerine gireceğiz demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi. İn çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine giriyoruz. Hatırlarsanız kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz demiştik ve kesiyoruz. Dedik ki; Fetih yakındır, inşallah buna inanarak da yola devam ediyoruz. Fethin yakın olduğuna inananlar bir şeye daha inanırlar: Yardım sadece Allah'tandır.

"ELİMDE BELGELER VAR, TRUMP'IN ÖNÜNE KOYACAĞIM"

DEAŞ ile bizden başka ciddi şekilde mücadele eden yoktur. Kimse bize safsata anlatmasın. Bakın şu anda sınırlarımızın ötesinde 3 bini aşkın DEAŞ2lı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef; Münbiç ve diyoruz ki ABD'nin başını çektiği koalisyonla beraber biz Rakka operasyonunu yaparız ama ABD'li dostlarımıza diyoruz ki yanınıza terör örgütlerini almayın. Böyle bir yanlış saplantı içinde olmayın. Elimizde belgeler var. Dünkü toplantıda da bahsettim. 16'sında Trump ile görüşmemizde de önlerine koyacağım. Bakın durum bu! Gelin koalisyon güçleri elele verelim, Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul'da da bu operasyonları sürdürelim. Eğer bunları Irak'ta kendi hallerine bırakırsak sürekli kurban vermeye devam ederiz.

SİNCAR OPERASYONU SÜRECEK! "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

İşte Sincar, ne oldu? Baktık ki olmuyor, bir operasyon, yaklaşık 220 teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ne dedik, biz kefenimizle yola çıktık. Türkiye'nin DEAŞ operasyonlarında elde ettiği başarı herkesin maskesini düşürdü. Bölgeyi santraç tahtası, teör örgütlerini de piyon olarak kullanarak kendilerine yeni hareket alanı açmaya çalışıyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Terör örgütleriyle mücadele bizim içn beka meselesidir. Terör örgütleri roketle saldırı düzenlediğinde hedefte ABD, Rusya değil. Hedefte bizim Mehmed'imiz var vatandaşımız var. Şehit olanlar onlar. Bu örgütlerin yıkmaya çalıştığı devlet bizim devletimizdir. Terör örgütleriyle mücadele bizim için mecburiyettir. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Terör örgütlerine müsamaha göstermeyeceğiz. Ama Batı terörle mücadelede samimiyse taviz veremeyiz. Bugün bizi vuran terör yarında onları vuracaktır. İşte seçimlerde yaşadık. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu teröristler bizi bölmek için kullanılmadı mı? Hadi verin bu teröristleri bize vermezler. Onların piyonları bunlar. Dosyaları ile verdiğimiz halde. Gelip bizden utanmadan sıkılmadan ajan teröristi isterler ve bunu Alman rezidansında saklarlar. Tutuklandı, hala onu istiyorlar.

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