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Giriş Tarihi: 29.4.2017 10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mukherjee'nin davetlisi olarak yarın Hindistan'a gidecek. kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hindistan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee'nin davetlisi olarak yarın Hindistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan-1 Mayıs'taki çerçevesinde Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Narendra Modi'yle başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hamid Ansari ve Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı da kabul edecek.

Öte yandan ziyaret vesilesiyle Türkiye ve Hindistan'ın önde gelen şirketlerinin yöneticilerinin katılacağı "Türkiye-Hindistan İş Forumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, Hindistan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti
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