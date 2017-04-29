Dokuz yalana dokuz yanıt!

CHP, YSK'ya yaptığı başvuruda 9 iddiada bulundu, YSK, CHP'nin bu iddialarına 9 hukuki gerekçe ile cevap verdi. İşte o iddialar ve YSK'nın cevapları:Mühürsüz oyun geçerli sayılması yasa ve YSK genelgelerine aykırı.Bu karar 11 üyeden oluşan YSK'ca dört siyasi parti (AK Parti, CHP, HDP ve MHP) temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıda alınmıştır.YSK mühürsüz oy kararı ile önceki kararları ile çelişti.1984, 1994 ve 2004'teki kararlarda da "oy pusulalarının sahteliğinin iddia edilmemesi halleri ile sınırlı kalmak kaydıyla" aynı karar alındı.YSK'nın referandum günü verdiği karara itiraz hakkımız olmadı.Bu haklara herhangi bir müdahale söz konusu değildir.Sandıklar açıldıktan sonra vurulan mühürlerle sahte oy kullanıldığının ispat imkânı ortadan kalktı.Oy pusulaları filigranlı. Sahteleri kolayca anlaşılır. Diğer taraftan filigranlı oyların önceden çalınıp, ele geçirildiğine yönelik hiçbir ihbar ve şikâyet yok.Karar anayasadaki temel haklara müdahale niteliğindedir.Mühürsüz zarfların geçersizliğine ilişkin itiraz hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılmamıştır.Referandum gizli oy, açık sayım esasına göre yapılmadı.Bunun aksi olduğuna dair sandık sonuç tutanaklarında hiçbir itiraz kaydı bulunmuyor. Geçersiz oylar ilgili hanelere işlendi.Tek yanlı propaganda engellenmedi.OHAL kapsamında iddia konusu husus ile ilgili YSK'nın yaptırım uygulama imkânı ve yetkisi bulunmuyor."Tercih" yerine "evet" yazılı mühür kullanıldı.Her iki mühür de kanunda yer alan mühürlerden!Başka şehirlerde yaşayan kişiler adına oy kullanıldı, kolluk güçleri sandık başında sürekli bekledi.Bu iddialar seçimin neticesine müessir olay ve hal olarak görülmemiştir.