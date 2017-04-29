İşte yeni sur’un konakları

Terör örgütü PKK'nın harabeye çevirdiği Sur'un yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapılan konaklar hızla tamamlanıyor. Belediye Başkanı Bilal Özkan, "Konaklar, Sur'un tarihi ve kültürel değeri korunacak şekilde inşa ediliyor" dedi.



'RAMAZAN AYI SONUNDA BİTER'

Terör örgütü PKK, sözde özerklik ilanının ardından, Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'u, hendekler kazıp patlayıcı yerleştirdiği barikatlarla adeta harabeye çevirdi. Teröristlerin temizlenmesinin ardından harekete geçen devlet ise tarihi kenti yeniden inşa etmeye başladı. SABAH, Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan ile birlikte yapımı devam eden Yeni Sur'da hızla yükselen konakları gezdi. Konakların Sur'un tarihi ve kültürel değerlerinin korunacağı şekilde inşa edildiğini belirten Özkan, "Evler, Diyarbakır'ın sivil mimarisinden kopmadan ve çağın gereklerine uygun şekilde yapılıyor. Mutfakları dahi yine Diyarbakır tarihi evlerine uygun şekilde düzenlendi. Yine tarihi evlere uygun olarak eyvan var ve bunların ortasında süs havuzu yapılacak. Ayrıca ağaç da dikilecek. Kışın soğuğu, yazın sıcağı geçirmeyecek şekilde inşa edilen evlerin bodrum katlarına, vatandaşlarımızın alışık oldukları kilerde bulunuyor. Malzemelerin en iyisinin kullanıldığı konaklar ramazan ayı sonuna kadar büyük oranda tamamlanacak" dedi. Tarihi kentteki hafriyat çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu belirten Özkan, "Gazi Caddesi ve Yanık Çarşı'nın restorasyonu da sürüyor. Devletimiz Sur'un yeniden yapılması için 2 milyar lira kaynak ayırdı. Konaklar ve restorasyonlar tamamlandığında Diyarbakır turizmde yeni bir hamle yapacak ve potansiyel de artacak.