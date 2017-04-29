Karayipler’de terörist avı

Türk Emniyeti çok önemli bir operasyona daha imza atarak şehitlerin kanını yerde bırakmadı. 1988 yılında öğretmenler Mustafa Çağlar ve Musa Sarısaç PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olmuşlardı. O dönem katillerin peşine düşen polis, saldırıyı düzenleyen teröristin 1958 doğumlu Celal Kıldağ olduğunu belirledi.

ALMANYA İADEYİ REDDETMİŞTİ

Yıllar süren davalar sonucunda terörist Kıldağ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında Türkiye'den kaçarak Almanya'ya yerleşti. Celal Kıldağ hayatını Almanya'da sürdürmeye devam etti. Kırmızı Bülten ile aranmasına rağmen, Interpol'ün tüm girişimlerine rağmen bir türlü Türkiye'ye iade edilmedi. Almanya'da sefa süren Kıldağ için polisin süreci daha bitmemişti.

TATİL ADASINDA SEFA SÜRECEKTİ

Türk polisi iki öğretmenin kanını yerde bırakmamaya kararlıydı. Hiç bıkmadan, üşenmeden Celal Kıldağ izlenmeye devam edildi. Almanya'da bunalan Kıldağ, Karayipler'deki tatil adası Cayman'a yerleşmeye karar verdi. Türk polisi bunu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı hemen harekete geçti.

GEMİDEN İNDİĞİ ANDA KISKIVRAK

Şehit öğretmenler Mustafa Çağlar ve Musa Sarısaç'ı şehit eden Kıldağ, 29 yıl sonra tur gemisiyle Cayman Adaları'na doğru yola çıktı. Türk İnterpolü bilgileri ve Kırmızı Bülteni Cayman Adası polisine bildirerek "yakalayın bu adamı" yazısı geçti. Kıldağ sefa sürmek için indiği gemiden sonra polis tarafından gözaltına alındı. Interpol öğretmenlerin katilinin iadesi için girişimleri başlattı. (Akşam)