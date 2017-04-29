Kılıçdaroğlu’na yargıya müdahaleden suç duyurusu

Nehirsan İnşaat 2014'te CHP'li belediyeden gerekli izinleri alarak Didim'de iki binadan oluşan rezidans projesi başlattı. 30 Mart 2014'te de yerel seçimler yapıldı. Bu seçimde belediye başkanlığı, CHP'li Mümin Kamacı'dan yine CHP'li olan Deniz Atalay'a geçti. Yeni başkan, göreve geldikten kısa süre sonra, 22 Nisan 2014'te yapı ruhsatını iptal etti.



7 SAYFALIK 'UYGUNDUR' KARARI

İnşaat şirketi, belediyenin bu kararına karşı Aydın İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Aydın İdare Mahkemesi, belediyenin kararını bozmama yönünde hükme vardı. Bu hükme inşaat şirketi tarafından Danıştay nezdinde itiraz edildi ve karar, Danıştay 6. Dairesi tarafından bozuldu. 7 sayfalık bozma kararında inşaatın imar mevzuatına uygun olduğu belirtildi. Verilen bu kararın ardından bir televizyon canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Didim'deki rezidansları konu edinen bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, 9 Aralık 2016 tarihli yayında, "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" dedi. Bu esnada Didim Belediyesi de Danıştay 6. Dairesi'ne karar düzeltme başvurusunda bulundu. Birçoğu aynı olan Danıştay 6. Daire üyeleri bir süre önce verdikleri bozma kararının aksine bu kez belediyenin işlemini doğru bulan bir karar verdi. Bir buçuk sayfalık kararda yapı ruhsatının imar mevzuatına aykırı bulunduğu ileri sürüldü. Başkan Levent Artuk ve üye Mehmet Ali Ceran karara karşı çıktı. 12 milyonluk yatırımı durmak zorunda kaldı.



'YARGIYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS'

Danıştay'ın kararını değiştirmesinde Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının etkili olduğunu düşünen şirket sahipleri de CHP liderini savcılığa şikâyet etti. Şirket avukatı Murat Sultansu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



7 HÂKİMİ DE HSYK'YA ŞİKâYET ETTİLER

Avukat Sultansu, kararda imzası bulunan yedi hâkimi de HSYK'ya şikâyet etti. Şikâyet dilekçesinde kararı veren hâkimlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV programındaki sözleri ardından dosyayı öne alıp daha önce aynı dairece verilen kararları şaşırtıcı şekilde bozdukları kaydedildi. Dilekçede, heyette görev yapan Mehmet Gökpınar'ın amcasının oğlu Hasan Gökpınar'ın Kadıköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi olduğuna, Çatana isimli işletmesine CHP kurmaylarının sıkça geldiğine işaret edildi.