Korucuların ve muhtarların primi devletten!

29 Nisan tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yayımlanan 690 sayılı KHK ile güvenlik korucularının, muhtarların sigorta primleri devlet tarafından ödenecek.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ



5 bin 510 sayılı kanunda yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen uygulamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan'daki muhtarlar toplantısında, "Biz kademeli bir artışla muhtar maaşlarını asgari ücretle eşitledik. Şu anda muhtarlarımız bin 406 lira maaş alıyor. Ama bu yetmez dedik. Bir de bunların sosyal güvenlik kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar İlk yayımlanacak Kanun Hükmündeki Kararname ile bu meseleyi çözüyoruz" sözleriyle duyurmuştu.