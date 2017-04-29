ndeki patlamanın nedeni belli oldu

AA

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Giriş Tarihi: 29.4.2017 14:53 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 14:58
Öğrenci servisindeki patlamanın nedeni belli oldu

Üniversite öğrencilerini taşıyan servis minibüsündeki patlamaya, zaman ayarlı el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi

'da nde meydana gelen patlamaya, minibüse bırakılan el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Pendik'te bir öğrenci servisindeki patlamayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda, servis aracına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çanta bırakıldığı tespit edildi.

Olaya, çantanın içindeki zaman ayarlı el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirleyen ekipler, öğrencilerin ve servis şoförünün ifadesine başvurdu.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Pendik'te 26 Nisan'da özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamada 7 öğrenici yaralanmıştı.

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Öğrenci servisindeki patlamanın nedeni belli oldu
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