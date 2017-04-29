SON DAKİKA: 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayınlandı!

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK'da göreve iade ve ihraçlar var. İşte yeni KHK'nın tüm ayrıntıları!

3 BİN 974 KİŞİ KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILDI

689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi.

689 SAYILI KHK İLE KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLER

18 VAKIF, 14 DERNEK VE 13 SAĞLIK KURULUŞU KAPATILDI

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı.

689 SAYILI KHK İLE KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLER

59 KİŞİNİN ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

689 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

FETÖ'nün yurtdışındaki okullarından mezun olanların denkliği kaldırıldı.

689 SAYILI KHK İLE KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLER

EVLİLİK PROGRAMLARI YASAKLANDI

Arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlar yasaklandı.

7 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN İHRAÇLAR



Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre Milli Savunma Bakanlığından 995'i asker, 110'u sivil bin 105 personel ihraç edildi.



Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazetede yayımlandı. 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurum ve komutanlıklarında bin 105 personel ihraç edildi. İhraç edilen personelin 995'inin asker, 110'un da sivil olduğu kaydedildi.



Buna göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığından (KKK) 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından (DKK) 131, Hava Kuvvetleri Komutanlığından (HKK) 429 asker personel ihraç edilirken, görevine son verilen sivil personelin arasında da MSB'den 36, KKK'dan 43, DKK'dan 10, HKK'dan 18, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından (ANT) 1, Savunma Sanayi Müsteşarlığından (SSM) 2 kişi yer aldı.