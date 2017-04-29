Son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi

AA

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Giriş Tarihi: 29.4.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 11:50
Son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son dakika haberi... Terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Valiliği, "Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları, güvenlik kuvvetlerimizin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmiştir."

'da terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, sabaha karşı operasyon başlattı.

Kırsal alanda sürdürülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının, güvenlik kuvvetlerinin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili gelişmelerin ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

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Son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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