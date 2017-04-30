Çatak'ta 5 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), dün Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Buna göre, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda iki güneş paneli, 20 litre mazot, 10 sırt çantası, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesindeki operasyonda tuzaklanmış antipersonel mayını, Tunceli/Mazgirt'te derenin üzerindeki köprünün ayaklarına yerleştirilmiş 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne TNT ve alüminyum tozuyla takviye edilerek hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile Bitlis'teki arazi aramasında 3 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde arazi aramasında bir biksi makineli tüfek, bir kalaşnikof ve 10 şarjör, 6 RPG-7 roketatar mühimmatı, 77 el bombası, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 3 bin 48 muhtelif çapta fişek, bir antipersonel mayını, 187 fünye, 4 kütüklük, bin metre elektrik kablosu, 3 pil, 40 koli bandı ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde de arazi aramasında tespit edilen 3 sığınakta 2 el bombası, 4 roketatar sevk fişeği, 475 muhtelif çapta fişek, 38 kalaşnikof, 5 kütüklük, bir el telsizi bağlantılı el yapımı patlayıcı devresi, bir güneş paneli, bir jeneratör, bir televizyon ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof ve 9 şarjör, bir RPG-7 roketatar, 7 roketatar mühimmatı, 629 M-16 piyade tüfeği fişeği, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir güneş paneli, 3 dürbün, 2 radyo, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde de bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.