Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti.

Yeni Delhi Palam Askeri Üssü'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihmandar Bakan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Taj Palace Oteli'ne geçti. Hindistan resmî ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik ediyor.