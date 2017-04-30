Erdoğan'dan kabine değişikliği iddiaları için ilk açıklama

İŞTE KABİNEDE REVİZYON İDDİALARINA İLİŞKİN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI;
"Kabine
değişikliği Cumhurbaşkanının değil, hükümetindir. Hükümetin tasarruf alanına ben giremem. Şu anda gündemde böyle bir konu söz konusu değil ama ilerde ne olur biter onu söylemek yanlış olur. Şu anda yürüyen sağlıklı bir hükümet var. Ne bir kapama ne de bir böyle bir karar yetkisi açıklama
gibi bir anlayışım yoktur. Burada yetki başbakan ve hükümete aittir. Güven ve istikrar sağlıklı hükümetlerle olur dileğimiz o ki sağlıklı bir şekilde devam eder."