'dan değişikliği iddiaları için ilk

Giriş Tarihi: 30.4.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2017 11:59
Erdoğan'dan kabine değişikliği iddiaları için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Hindistan ziyareti öncesinde Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Referandum sonrasında gündeme gelen değişikliği iddialarına ilişkin ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu Cumhurbaşkanının değil Başbakan ve hükümetin kararıdır." dedi.

İŞTE KABİNEDE REVİZYON İDDİALARINA İLİŞKİN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI;

" değişikliği Cumhurbaşkanının değil, hükümetindir. Hükümetin tasarruf alanına ben giremem. Şu anda gündemde böyle bir konu söz konusu değil ama ilerde ne olur biter onu söylemek yanlış olur. Şu anda yürüyen sağlıklı bir hükümet var. Ne bir kapama ne de bir böyle bir karar yetkisi gibi bir anlayışım yoktur. Burada yetki başbakan ve hükümete aittir. Güven ve istikrar sağlıklı hükümetlerle olur dileğimiz o ki sağlıklı bir şekilde devam eder."
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Erdoğan'dan kabine değişikliği iddiaları için ilk açıklama
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