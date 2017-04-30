Gri ve yeşil listeden 5 terörist Phantom’la vuruldu

Adıyaman'da, aralarında 1 milyon lira ödüllü yeşil listede aranan grup sorumlusu Veli Temirci ve 300 bin lira ödüllü gri listede yer alan 4 teröristin de bulunduğu 8 PKK'lı, hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



İHA'LARLA YERLERİ BULUNDU

İnsansız Hava Araçlarıyla yapılan kontrollerde, Çamyurdu-Yazıbaşı arasındaki kırsal alanda grup teröristin bulunduğu belirlendi. Jandarma ve polis harekat timlerinin uzun süredir peşinde olduğu teröristler, "Teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine Malatya 7.Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 7'inci filodan havalanan ve "Korsan" çağrı kodunu kullanan F4- 2020 T Fantom Terminatör uçakları, teröristlere bomba yağdırdı. Operasyonda yeşil listedeki Veli Temirci ile 300 bin lira ödüllü gri listedeki Şefik Körman, Abuzer Arıca, Sinan Donat ve Fırat Berkpınar öldürüldü. Aynı saatlerde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de hareketlenen bir gruba Türk savaş uçakları tarafından bomba yağdırıldı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.