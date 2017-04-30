'Hayır'cıların Cumhurbaşkanı adayı Başbuğ ve taşıdığı kritik sır!

Şu sıralarda siyaset kulislerinde en çok konuşulan isimlerden biri de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ...

Kimi CHP'nin başına geçeceğini konuşuyor kimi de yüzde 48'lik "hayır" kitlesinin ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını.

Siyasi bir gelecek düşünüyor mu bilmiyorum ama eski bir asker olarak son dönem yaşadığımız kritik olaylara tanıklık eden biri olarak çok önemli şeyler bildiği muhakkak.

Zaman zaman kitap yazarak, anılarını anlatarak tarihe tanıklık ediyor ama daha fazlası bekleniyor. Çünkü hala Başbuğ'un cevabını bildiği ama söylemediği çok şey olduğu tahmin ediliyor. Onların başında da Kozmik Oda operasyonu geliyor.

Yakın tarihe dönüp bakınca, 19 Aralık 2009'da Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla başlayan o operasyon, bugün karşımıza 15 Temmuz'da darbeci kılığıyla çıkan FETÖ'nün en kritik hamlesiydi.

(...)

Operasyondan iki yıl sonra FETÖ tarafından tutuklanan Başbuğ, hem içeride hem de çıktıktan sonra ısrarla aynı şeyin altını çizdi:

"Geriye dönüp baktığımda her zaman söylediğim şudur, Genelkurmay Başkanlığı'nda verdiğim en doğru kararlardan birdir o. Eğer o gün o kararı vermeseydik bugün Türkiye'de işlenen faili meçhul bütün cinayetler silahlı kuvvetlerin üzerine kalacaktı. Bugün silahlı kuvvetleri bu töhmetten kurtardık. İyi ki diyorum öyle bir karar almışız."

Peki, Başbuğ, bu kararı verirken, o günün siyasi aktörleri ne yaptı?

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