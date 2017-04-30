İşte Zonguldak Limanı'nda ele geçirilen malzemeler

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gelen İran vatandaşı E.E'nin idaresindeki 72B74110/72B74210 plakalı araç gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Aracın bebek bezi olan yasal yükü arasında beyan harici ya da yasadışı bir eşyaya rastlanılmamıştır. Ancak aracın kabin kısmında yapılan aramada, askeri dürbün ve mekanizma parçaları görülmüştür. Bunun üzerine araç detaylı aramaya tabi tutulmuştur. Aynı dürbün ve mekanizmadan çekicinin rüzgârlığında ve malzeme dolabında da bulunmuştur. Konunun hassasiyetine binaen bahse konu eşyaların bilgileri ilgili birimlerce paylaşılmış ve bunların son zamanlarda PKK, DAEŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı 9K111 FAGOT veya 9K113 KONKURS anti tank savar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğu olduğu tespit edilmiştir."

E.E.'nin alınan ifadesinde füze sistemini Kiev'de İran vatandaşı bir üniversite öğrencisinden İran'a götürmek üzere aldığını söylediği belirtilen açıklamada, "Teslimat sonucu parça başına ücret karşılığında anlaştığını beyan etmiştir. Şahıs ifadesinin alınmasını müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir. El konulan 2 adet anti tank füze sisteminin terör örgütlerince, tamir ya da bakım amacıyla gönderilip, işlemleri müteakip geri getirilmeye çalışılmış olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.