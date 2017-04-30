'nda 'ya büyük !

DHA

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Giriş Tarihi: 29.4.2017 20:33 Güncelleme Tarihi: 30.4.2017 02:01
Kato Dağı'nda PKK'ya büyük operasyon!

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki 'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü lar sırasında, 'lı teröristlerle çıkan çatışmada, bir güvenlik korucusu yaralandı. Teröristler bir mağarada kıstırılırken, operasyon bölgesine takviye kuvvetler ve iş makineleri sekv edildi.

Beytüşşabap İlçesi yakınlarındaki 'nda bulunan 'lıların etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınak ile mağalaralarının imha edilmesi amacıyla 10 gün önce başlatılan lar devam ediyor. Bölgede zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanırken, silah sesleri ilçe merkezinden de duyuluyor.

Bugün tespit edilen bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çatışmada, bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu, çatışma bölgesinden alınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Bir mağarada kıstırılan teröristler, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarını geri çevirip, ateşle karşılık verirken, bölgeye takviye birlikler ile iş makineleri sevk edildi.

Operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

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Kato Dağı'nda PKK'ya büyük operasyon!
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