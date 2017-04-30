Le Pen: "Avro öldü. Çıkıp Frank para birimine geçelim"

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan Le Pen, Fransa'nın ekonomide ayarlamalar yapabilmek için para biriminin kontrolünü elinde bulundurmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu noktada Frank'a geri dönülmesi gerektiğini kaydeden Le Pen, ortak tek bir para biriminin yük olduğunu savunarak, "Avro öldü." değerlendirmesinde bulundu.

Le Pen, avronun sadece uluslararası ticaret yapan büyük şirketler tarafından kullanılması gerektiğini belirtti.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ile yüzde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci tura kalmıştı.

Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yanı sıra merkez sağ ve merkez sol partilerden ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmış, bunun üzerine Le Pen, Başbakanlık karşılığında ilk turda yüzde 4,7 oy alan muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ile anlaşmıştı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.