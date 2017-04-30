O hâkimler darbeden yargılanacak

Ergenekonve Balyoz kumpas davalarının hâkim ve savcılarına darbe ve FETÖ üyeliği suçlarından ayrı ayrı dava açıldı. Şüpheliler darbe suçundan 3'er müebbet, örgüt üyeliği suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezaları istemiyle yargılanacak. Savcılığın ayrı ayrı hazırladığı iddianamelerde, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz davalarını TSK'ya yerleşebilmek için kullandığı, bu davalarda sahte delillerle çok sayıda subayın tutuklanarak tasfiye edildiği, yerlerine geçen FETÖ'cü subayların ise 15 Temmuz darbe girişimini yaptığı belirtildi. Şüpheli hâkim ve savcıların da FETÖ'ye hizmet ettiği kaydedildi.Hakkında darbe iddianamesi hazırlanan FETÖ şüphelisi hakim savcılardan bazıları şöyle:Ergenekon davasında yargılamayı yapan dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Hasan Hüseyin Özese, üye hâkimler Sedat Sami Haşıloğlu, Hüsnü Çalmuk, duruşma savcıları Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın.Balyoz kumpas davasına bakan dönemin özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Ömer Diken, üye hâkimler Davut Bedir, Ali Efendi Peksak, Murat Üründü, duruşma savcıları Savaş Kırbaş, Hüseyin Kaplan.İddianamede, darbe girişiminin başarısız olması üzerine hemen 16 Temmuz'da toplanan HSYK 2. Dairesi'nin, 2 bin 735 hâkim ve savcıyı, darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu askerlerle fikir ve eylem birliği içinde oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç kararı verdiği aktarıldı. Ergenekon hâkimlerinden Haşıloğlu'nun firari olduğu, diğerlerinin ise yakalanarak cezaevine konulduğu dile getirildi.