PKK’yı inlerinde vurduk

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın Sincar ve Suriye'nin Karaçok bölgelerine yönelik düzenlediği hava harekatında PYD/YPG/PKK unsurlarına ağır darbe indirildi. Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre Sincar Dağı'nda 40'ı aşkın, Karaçok Dağı bölgesinde ise 4'ü üst düzey terörist olmak üzere 49 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca aralarında üst düzey teröristlerin de olduğu 90'ın üzerinde teröristin yaralandığı, üst düzey yaralıların tedavi amacıyla Irak'ın kuzeyindeki hastanelere nakledildiği ve durumlarının ağır olduğu yönünde bilgiler elde edildi.



'DEAŞ ÖLDÜRDÜ' ALGISI

Teröristlerin telsiz konuşmalarında Karaçok Dağı bölgesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen ve isimleri gizli tutulan 4 üst düzeydeki teröristin burada değil, başka bir bölgede öldüklerini duyurmaya dair bir plan yaptıkları tespit edildi. Buranın da Rakka'daki Tapka bölgesi olabileceği, DEAŞ ile mücadele ederken öldüler süsü verecekleri belirlenirken, maksatlarının buradaki teröristlerin moral ve motivasyonunu bozmamak olduğu öğrenildi.



AFRİN'E SEVKIYAT BAŞLADI

Öte yandan TSK Kilis'in Suriye'nin sınırındaki birliklere, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkıyatı yapıldı. Suriye'nin terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından alınan sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu araçlar sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.



SINIRDA SESSİZLİK HAKİM

Sincar ve Karaçok dağlarına düzenlenen hava operasyonlarının ardından tansiyonun yükseldiği Suriye sınırında şu an sessizlik hakim. Karşılıklı saldırılarla sınırın her iki tarafındaki insanlarda başlayan gerginlik, saldırıların durmasıyla yerini sessizliğe bıraktı. Ceylanpınar-Suriye sınırında bulunan Aksoy Hudut Karakolu'na sınırın öbür tarafında bulunan PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırı düzenlenmişti. Yaşanan bu olayın ardından Ateş Oğlu Karakolundan PKK/PYD terör örgütüne ait mevzilere fırtına obüsleri ile karşılık verilmişti.