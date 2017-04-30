Susturamadılar

Darbe teşebbüsünde aHaber'i işgal etmeye kalkışan 6'sı tutuklu, biri firari, 13 subay ve bir askere 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar varan hapis istemiyle dava açıldı. Darbeciler "aHaber'i susturmaya gidiyoruz" diyerek kışladan çıkmış ancak trafiğin sıkışması nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı. İddianamede, Turkuvaz Medya ve darbecilerin bir aracını rehin aldığı Ulusoy Otobüs firması da müşteki olarak yer aldı.İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği 176 sayfalık iddianamede 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkan darbeci askerlerin hedeflerinden birisinin de aHaber olduğu anlatıldı. Darbeci askerler, halkın darbe teşebbüsüne karşı gelmesi üzerine yoğun trafik nedeniyle Seyrantepe'de bulunan Türk Telekom Arena Stadyumu önünde Ulusoy firmasına ait 34 PL ...plakalı bir otobüsü zorla durdurup Topkule Kışlası'na geri döndü.66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan darbeci askerlerin çıkış anı...Astsubay Emre Gölcük ifadesinde, o gün İstihbarat Binbaşı Ahmet Baykal'ın kendilerini çağırarak konferans salonunda mekanik nişan eğitimi yaptıracağını söylediğini ve öğrencileri 6 gruba ayırdığını anlattı. Daha sonra öğrencilere komutanları tarafından mühimmat ve silah verildiğini anlatan sanık Gölcük, "Grubumuzda Alettin Baydan, İbrahim Şahin, Onur Çetin, Hasan Kaygısız ve Fatih Şahan vardı. Bir cip ve içinde mühimmatla birlikte Piyade Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve bir üsteğmen başımızda bulunuyordu. Bizim iki aracımızda da 2 rütbeli vardı. Bu rütbeli subaylar nizamiyeden çıkarken, 'aHaber'de hakkımızda kötü haberler çıkarılmış. Onu düzeltmeye gideceğiz' diye konuştular. Ancak trafikten gidemedik" dedi.Sanıklardan astsubay öğrenci Alettin Baydan da Yüzbaşı Menderes'in aHaber'in teröristler tarafından basıldığını ve kanala yardım için gideceklerini kendilerine anlattığını söyledi. Şüpheli asker Hüseyin Duman ise ifadesinde, "Zırhlı araçlar ve tanklar da kışladan çıkış yaptı. Yolda giderken tanımadığım bir yüzbaşı, 'aHaber'i susturmaya gidiyoruz' dedi. Ama polisler yolu kapatmıştı. 2-3 saat bekledik. Yüzbaşıya telefon gelince geri döndük" diye konuştu.Şüpheli astsubay öğrenci Mustafa Kirazlı da ikinci kez aHaber'i susturmak için yola çıktıklarını aktararak, "Seyrantepe'de polis yolu kapatmıştı. Yüzbaşı Menderes halktan iki kişinin ayağına ateş etti. Trafik açılmayınca kışlaya döndük" dedi.İddianamede, darbecilerin gasp ettiği otobüs şoförü müşteki Mustafa Kırbaş ile muavin Tayfun Sönmez'in ifadelerinin alındığı ve otobüse binen darbeci askerlerin fotoğraflarının teşhis ettirildiği de belirtildi. Muavin Tayfun Sönmez fotoğraflardan, kendilerine tüfek doğrultarak otobüsü durduran şahsın Yüzbaşı İsmail Menderes Sema, havaya ateş eden subayın da teğmen Latif Ağaçbacak olduğunu söyledi. İddianamede Yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın firari olduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu anlatıldı.15 Temmuzgecesi, darbeci askerlerin hedefinde SABAH'ın Balmumcu'daki binası da vardı. 02.30'da 2 zırhlı araçla gelen cuntacılara, polisler ve vatandaşlar engel olmuştu. Gazeteyi ele geçiremeyeceklerini anlayan darbeciler de, Beşiktaş yönüne giderken gazeteyi kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 5'i camlara isabet etti.Darbeciler SABAH binasına ateş açmıştı.