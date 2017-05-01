1 Mayıs'ta 'çalışan işçiler'

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan 1 Mayıs'ta, işçi sınıfının 1 Mayıs anmasını kendisine mal eden komünist/sosyalist platformlara koyduğu mesafe bir kez gözler önüne serildi.

İŞÇİLER İŞ BAŞINDA

Ekmek parası için işinin başında olan işçiler, 1 Mayıs kutlamalarını işlerinin başında geçirmeye devam etti.

Göstericiler polisten kaçarken çöp kutuları devirdi

Erzurum'da inşaat işçisi

Batman'daki inşaat işçileri

1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde çalışan bir temizlik işçisi