1 Mayıs'ta 'çalışan ler'

Giriş Tarihi: 1.5.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 14:02
1 Mayıs'ta 'çalışan işçiler'

Ekmek parası için işinin başında olan ler, sokakları karıştırmak yerine çalışmayı tercih etti

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan 1 Mayıs'ta, sınıfının 1 Mayıs anmasını kendisine mal eden komünist/sosyalist platformlara koyduğu mesafe bir kez gözler önüne serildi.

İŞÇİLER İŞ BAŞINDA

Ekmek parası için işinin başında olan işçiler, 1 Mayıs kutlamalarını işlerinin başında geçirmeye devam etti.

Göstericiler polisten kaçarken çöp kutuları devirdi

Erzurum'da inşaat işçisi

Batman'daki inşaat işçileri

1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde çalışan bir temizlik işçisi

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1 Mayıs'ta 'çalışan işçiler'
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