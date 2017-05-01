1 Mayıs'ta provokasyon hazırlığı yapan 6 kişi yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 1.5.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 10:01
1 Mayıs'ta provokasyon hazırlığı yapan 6 kişi yakalandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri ve MLKP'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklanmış örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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1 Mayıs'ta provokasyon hazırlığı yapan 6 kişi yakalandı
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