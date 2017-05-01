Antalya Emniyet Müdürlüğü'nca Alanya'da turistik otellere ve barlara sahte içki satılacağı ihbarı üzerine operasyon başlatıldı.

14 BİN 500 ŞİŞE SAHTE İÇKİ

Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda sahte olduğu değerlendirlen 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi. Diğer bir depoda ise bin 200 adet orijinal içki bulunurken bu orijinal içkilerin sevkiyatlarda ya da mekanları kandırmak amaçlı kullanıldığı değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken sahte içkilerin nerede üretildiği araştırılıyor.

