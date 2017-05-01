AK Parti MKYK olağanüstü kongreyi oyladı

Giriş Tarihi: 1.5.2017 16:08 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 16:57
AK Parti MKYK olağanüstü kongreyi oyladı

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu 21 Mayıs'ta gerçekleşmesi öngörülen olağanüstü kongre tarihini oyladı ve oy birliğiyle durumu kesinleştirdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 1,5 saat sürdü.

21 MAYIS'TA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI RESMEN ALINDI

AK Parti MKYK'da, oy birliği ile 21 Mayıs için olağanüstü kongre kararı alındı.

ÖNCESİNDE MYK TOPLANDI

MKYK toplantısı öncesinde, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat sürdü.

ERDOĞAN YARIN ÜYE OLACAK

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüşü için süreç başladı. Erdoğan, yarın yeniden partiye üye olacak.

YASİN AKTAY'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, olağanüstü kongre kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Aktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimize üye olması kararı oy birliğiyle onaylandı" dedi.

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AK Parti MKYK olağanüstü kongreyi oyladı
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