Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü ülkenizden tamamen çıkarın

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Hindistan nüfusu, kaynakları ve ekonomisiyle stratejisiyle önemli bir konuma sahiptir. İki ülke arasında temas ve ticaret hacmimizi arttırmalıyız.

Temaslarımız sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ hakkında bilgi verdim. 15 Temmuz'dan bu yana hukuk ve adaletten taviz vermeden bu terör şebekesiyle yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle dünyanın en gözü dönmüş örgütlerinden olan FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum."