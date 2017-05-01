Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü ülkenizden tamamen çıkarın

Giriş Tarihi: 1.5.2017 13:00 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü ülkenizden tamamen çıkarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da ziyaretleri kapsamındaki programda bir konuşma gerçekleştirdi. FETÖ konusunda muhatabını bilgilendirdiğini bildiren Erdoğan "İnanıyorum ki bu gözü dönmüş örgütü ülkenizden tamamen çıkaracaksınız" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Hindistan nüfusu, kaynakları ve ekonomisiyle stratejisiyle önemli bir konuma sahiptir. İki ülke arasında temas ve ticaret hacmimizi arttırmalıyız.

Temaslarımız sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ hakkında bilgi verdim. 15 Temmuz'dan bu yana hukuk ve adaletten taviz vermeden bu terör şebekesiyle yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle dünyanın en gözü dönmüş örgütlerinden olan FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü ülkenizden tamamen çıkarın
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