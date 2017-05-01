, 'dan 'ye hareket etti!

AA

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Giriş Tarihi: 1.5.2017 21:20 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'dan Türkiye'ye hareket etti!

Recep Tayyip , 'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.40'ta 'ye hareket etti.

, Palam Askeri Üssü'nden Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ile 'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Yeni Delhi'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'dan Türkiye'ye hareket etti!
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