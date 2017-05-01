FETÖ'cü polis listelerinin şifreleri

EGM, kırmızı listede bulundukları için "acilen" görevden el çektirilmesi gereken polisleri, ön incelemeden geçirdikten sonra açığa aldı.

Kamuoyuna yansıdığı şekliyle, listelerde yer alan polislerin öncelikle A, B, C, D, E, F ve G harfleriyle başlıklandırıldıkları görülmüştü. Yapılan incelemelerde bu harflerin anlamları şöyle çözüldü:

A: Koşulsuz hizmet hareketine bağlı olanlar. FETÖ'nün istediği talepleri yerine getiren, verdiği talimatları harfiyen uygulayan polisler. Koşulsuz "bizden" denilenler.

B: FETÖ'nün her talebini veya talimatını koşulsuz yerine getirmeyen polisler. Örneğin, himmet verip dergi veya gazete abonesi olan ancak katalog evliliği yapmayanlar ya da Bank Asya'dan işlem yapmayanlar gibi. Koşullu "bizden"ler.

C: "Bizdendi" veya "zararsız" olarak tanımlananlar. 17/25 Aralık süreci sonrasında kendi isteğiyle FETÖ'yü bırakanların tamamı. Ancak, cemaatin bilgisi kapsamında "sen bizden ayrıl bizden haber bekle" denilen kişiler de bu grupta. (NOT: Kanımca, en tehlikeli olan grup. Özellikle daha sonra görev verilmesi düşünülen grupta yer alanlar. Bir bölümü cemaatin "uyuyan eleman" olarak kullanmayı planladığı polisler.)

D: "Hizmet hareketini bilir ve zararsız" olarak tanımlanan polisler. Cemaat tarafından bir şekilde hareket içinden dışlanmış, yine de cemaatin tavır ve hareket tarzını bilen polisler bu grupta. Cemaatin zeki ve düşman olarak gördüğü bazı eski mensupları olan polisler burada sınıflandırılmış.

E: Ehlibeyt ve ehlidünya olarak Alevi ve Sunni biçiminde ayrılan polisler.

F: Menfi düşman grubunda yeralan polisler. Hiçbir zaman cemaat içinde olmamış, FETÖ'yle mücadele eden teşkilat mensupları. Toplam sayıları 100 dolayında. 17-25 Aralık süreci sonrasında da sürekli FETÖ'ye ilgili soruşturmaları yürüten polisler. F6, bu grubun en keskin isimlerinden oluşuyor. Katıksız FETÖ düşmanları olan emniyetçiler.

G: Güzel insanlar grubu. Cemaat içinde doğrudan yer almayan, uzaktan da olsa cemaatin faaliyetlerine sempati ile bakanlardan oluşan grup. Mütedeyyin biçiminde tanımlanan polisler.

Tolga Şardan - Milliyet