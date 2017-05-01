FETÖ’yü askeri okullarda barındırmayacağız

7 AYDA TEKRAR EĞİTİM...

KARTOPU ÇIĞA DÖNÜŞMÜŞ

DARBE TEHLİKESİ GÖRMÜYORUM

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte askeri eğitim kurumlarındaki FETÖ yapılanması gerçeğiyle yüzleşince Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşan üniversitenin ilk rektörü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu oldu. İlk röportajını SABAH'a veren Afyoncu, askeri okullarda FETÖ'yü barındırmamakta kararlı olduklarının altını çizerek, "Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na 12 günde 162 bin 586 başvuru yapıldı" diye konuştu.Sorumluluğumun farkındayım. Elimden gelenin üzerinde bir şeyler yapmam gerektiğinin bilincindeyim ve o doğrultuda gece-gündüz çalışıyorum.Savunma Bakanımız, tüm bakanlık yetkilileri ve komutanlarımız da desteklerini esirgemiyorlar.İlk kez bütün askeri okullar tek bir çatı altında toplanıyor. Okullar, İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Karamürsel ve Derince'de. 4 Ekim 2016'da rektörlüğe tayin olduğumda ilk iş olarak bütün okulları gezip, durum tespitinde bulundum.Binlerce personelin görev yaptığı çok büyük okullarda öğrencinin olmaması yüzünden her yeri büyük bir hüzün kaplamıştı. Okul kadroları gözden geçirildi. Ardından misafir askeri personel adını verdiğimiz Türkiye'de eğitim görmesi gereken yabancı askeri öğrencilerle eğitime başladık. Bugün için 24 farklı ülkeden 600'e yakın yabancı öğrenci okullarımızda eğitim görüyor. Ardından harp okulları ve astsubay okullarına yatay geçişle öğrenci alınması için harekete geçtik. Harp okullarına 1, 2 ve 3. sınıfa astsubay meslek yüksek okullarına 2. sınıfa yatay geçişle öğrenci aldık. Hava Harp Okulu 13 Şubat, Kara ve Deniz Harp okulları 13 Mart'ta eğitime başladılar. Savunma Bakanlığımız'ın ve ordumuzun desteğiyle büyük bir tahribata uğrayan askeri okul sistemimizi 7 ay gibi kısa bir süre sonra tekrar eğitime başlattık.19 Nisan'da harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımı başladı. 25 Mayıs'a kadar müracaatlar devam edecek. İlk 12 gün, 162 bin 586 öğrenci müracaat etti. Bu rakam önceki yıllardaki müracaatlardan çok daha fazla. Bu durum askeri okullarımızın büyük bir teveccüh gördüğünü ortaya koyuyor. Öğrencilerimizi geleceğin komutanı olmaları için msb. gov.tr'den okullarımıza müracaat etmeye çağırıyoruz.Çok uzun bir zamandan beri askeri okullarda örgütlenmişler. İlmik ilmik örmüşler. Bu kadar güçlenmelerinin nedeni eğitime önem vermeleri ve ölçme ve değerlendirme sistemlerini ele geçirmeleri. Sistem zaman zaman sinyal vermiş, ancak ciddi ve devamlılık gösteren bir tedbir alınmamış. Ordu ve askeri okullarda yapılanmaları kartopunun yuvarlanması gibi zamanla çığa dönüşmüş ve önüne çıkan herkesi ezip geçmiş. Birçok vatansever öğrenci ve subay mağdur olurken FETÖ mensupları en önemli yerleri işgal etmişler. Bundan sonra FETÖ'yü askeri okullarda barındırmamaya kararlıyız.Sürekli bu tür spekülatif haberlerin yaygınlaştırılması sizce doğru mu? Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu tavır ve devlet yetkililerinin bir daha aynı duruma düşmemek için aldığı tedbirlerden ve birçok operasyonel birliğin başındaki ve stratejik yerlerdeki vatansever subaylardan dolayı şu an için darbe tehlikesi görmüyorum.Belli ölçüde temizlendi. Ancak bu yapı 40 yıldan fazla faaliyet gösteren kripto bir yapı. Bütün devlet kurumlarında tamamen temizlenmesi zaman alacaktır.