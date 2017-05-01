Hindistan ziyareti ve anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sizler bu satırları okurken başlamış ve bugün tamamlanacak olan Hindistan ziyaretine siyaset, ekonomi ve sivil toplum çevrelerinde büyük önem atfedilmekte.

Sabah Yazarlar Kulübü'nün üyesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, bu ziyareti 'eski iki arkadaşın birbirini yeniden keşfetmesi' olarak tanımladı.

İki ülke için işbirliği fırsatları, birbirlerinin güç ve potansiyelini keşfetmeleri anlamında kritik önemde.

Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz ve bendenizin iki ülke arasında ekonomi alanındaki proje ve işbirliği fırsatlarına yönelik kapsamlı sunumları oldu ve enerji, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri, ulaştırma, haberleşme alanlarında birlikte proje yürütme, ürün geliştirme,alt yapı yatırımlarındaki tecrübelerin karşılıklı paylaşılması adına pek çok çağrıya şahit olduk.

Türkiye'nin batıyla olan siyasi ve ekonomik ilişkileri, kültürel bağları Asya'da uzun zamandan bu yana merakla takip edilmekte. NATO başta olmak üzere, batı ittifakının pek çok siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği kurumlarında Türkiye kuruluşundan beri üye veNATO'da ABD'den sonra en önemli askeri güç. Bu nedenle, Asya tarafında, bilhassa 5 yıldır Türkiye ile batı arasında ilişkilerde gözlenen kırılmanın nedenleri ve sonrası merak konusu.

Bununla birlikte, kırılmanın nedenleri ve sonuçlarına yönelik yorum ve bakış açıları hep batı medyasındaki yanlı, acımasız yorumlar üzerinden yürüdüğünden, Hindistan'da 5 gündür gerçekleştirdiğimiz toplantı ve temaslarda paylaştığımız detaylar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamdaki 'yeni' pozisyonunun anlaşılmasında hayli etkili oldu. Bilhassa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dünya 5'ten büyüktür' mesajı Hindistan'da da yankı bulmuş.

Bu mesajın küresel ölçekte haksızlıkların giderilmesi ve 'kapsayıcı' büyüme ve refah adınaiçeriği aktarıldıkça, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin üstlendiği rol bir kat daha anlaşılıyor.

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