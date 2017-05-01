İçişleri Bakanlığı: 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 579 operasyon gerçekleştirildi.

TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 238 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 16'sı sağ olmak üzere toplam 65 terörist etkisiz hale getirildi.

43 DEAŞ'LI VE FETÖ/PDY İLE İRTİBATLI 2 BİN 331 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 43 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 331 kişi gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan sokak satıcılarına yönelik olarak Düzce, Adana, Kırşehir, Tokat, Elazığ, Aydın, Gaziantep, Trabzon ve Hakkari'de yapılan operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.