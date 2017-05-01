sınırına mevzi kazılıyor

AA

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Giriş Tarihi: 1.5.2017 17:09 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 17:15
Suriye sınırına mevzi kazılıyor

Akçakale ilçesinde sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler kazıldı

'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler oluşturuldu.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü // kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Tatlıca, Hürriyet ve Öncül mahallelerindeki sınır hattına iş makineleriyle zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

Öte yandan, modüler duvar örme çalışmalarının tamamlandığı sınır hattındaki bölgelerde ise beton kulelerin inşaatı devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden 27 Nisan'da Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nun kullandığı gözetleme tepesine havan ve roketle saldırıda bulunmuştu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilmişti.

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Suriye sınırına mevzi kazılıyor
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