Taksim'de izinsiz gösteri girişimlerine 2 gözaltı

Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar polis aracına bindirilip götürüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Çelik bariyerlerle kapatılan meydana kimse alınmıyor. Çevresi bariyerlerle çevrilen ve sadece güvenlik noktalarından geçişlere izin verilen Taksim Meydanı'na, polis güvenliğini aşarak iki kadın girdi.

BEŞİKTAŞ'TA 20 KİŞİ TOPLANDI

Diğer taraftan Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 10 kişilik bir grup yürüyüş yaptı. Polis yasaklı alanda yürüyüş yapanları uyararak 1 Mayıs etkinlik alanı olan Bakırköy'e yönlendirdi