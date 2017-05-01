Taksim'de izinsiz gösteri girişimlerine 2 gözaltı

DHA

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Giriş Tarihi: 1.5.2017 10:19 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 10:26
Taksim'de izinsiz gösteri girişimlerine 2 gözaltı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.

Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar polis aracına bindirilip götürüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Çelik bariyerlerle kapatılan meydana kimse alınmıyor. Çevresi bariyerlerle çevrilen ve sadece güvenlik noktalarından geçişlere izin verilen Taksim Meydanı'na, polis güvenliğini aşarak iki kadın girdi.

BEŞİKTAŞ'TA 20 KİŞİ TOPLANDI

Diğer taraftan Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 10 kişilik bir grup yürüyüş yaptı. Polis yasaklı alanda yürüyüş yapanları uyararak 1 Mayıs etkinlik alanı olan Bakırköy'e yönlendirdi

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Taksim'de izinsiz gösteri girişimlerine 2 gözaltı
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