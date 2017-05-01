Yuvaya dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye yarın dönüyor. Ankara'daki genel merkez binasında görkemli bir törenle rozetini takacak olan Erdoğan, 3 yıl aradan sonra partisine geri dönüyor. Erdoğan, parti üyeliği sonrasında 21 Mayıs'ta yapılacak olan AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde ise yeniden partinin genel başkanlık koltuğuna oturacak.



GENEL MERKEZ'DE

Başbakan Binali Yıldırım her hafta Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısını yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacak. Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyeliği için tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13.00 civarında parti genel merkezine gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın partiye gelişinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile AK Parti Genel Merkezi arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yolda partililerin konvoy oluşturması bekleniyor. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde de çok sayıda partili toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşünü kutlayacak. AK Parti kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen balkondan dışarıda bekleyen partililere seslenebileceğini ifade etti.



MKYK KARAR ALACAK

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkanlığa aday olmasının ardından olağanüstü kongre süreci de başlayacak. Başbakan Binali Yıldırım bugün önce Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. AK Parti MKYK'dan AK Parti'nin 3'üncü olağanüstü kongresinin 21 Mayıs'ta yapılması konusunda karar alınacak. Toplantıda, kongre hazırlıkları için MYK'ya yetki verilecek.



ERDOĞAN İÇİN 8. KAT HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti Genel Merkezi'nde daha önce Genel Başkan makamı olarak kullandığı 8'inci kattaki odası yeniden hazırlandı. Erdoğan'ın üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8'inci kattaki odasına çıkarak tebrikleri kabul etmesi bekleniyor.

ONLAR KORKUYLA YAŞASIN