15 Temmuz şehidi Kılıç'ın ismi okula verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16 saldırısı ile şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın ismi Kırklareli'nde bir okula verildi.

15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ'ye bağlı okul olarak kullanılan, ardından KHK ile kapatılıp Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi adının verildiği okulda, şehidin annesi Yıldız Kılıç, babası Bilal Kılıç, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar ve Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ile protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan anne Kılıç, evlat acısının çok zor olduğunu söyledi.

Evladının bu ülke için şehit olduğunu belirten Kılıç, oğlunun vatan için şehit olmasından ise ayrı bir gurur duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından şehidin annesi Yıldız Kılıç, babası Bilal Kılıç, Vali Yardımcısı Beypınar, Milli Eğitim Müdürü Aşım ve protokol üyeleri okulun açılığını gerçekleştirdi.