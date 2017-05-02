AK Parti’de hasret bugün sona eriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye dönüşü öncesinde dün AK Parti'de yoğun bir siyasi trafik yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde önce Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) topladı. Toplantılarda, hem 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı alınması hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye üyeliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabandan gelen yoğun talep üzerine genel başkanlık koltuğuna ise bu ayın 21'inde oturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 13.00'te AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek üye olacak. Erdoğan'a Başbakan Yıldırım tarafından AK Parti rozeti takılacak. AK Parti MKYK oybirliği ile olağanüstü kongre tarihini 21 Mayıs olarak belirledi. Bununla ilgili MYK'ya yetki verildi.



KONGRE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Toplantıların ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, basın toplantısı düzenledi. Aktay, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair, bugün (dün) MKYK'da yapılan görüşme neticesinde, kurulun bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onaylamış oldu. Yarın (bugün) Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek toplantı ile üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz. 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak. Bu kongrede de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına seçilmesini öngörüyoruz. Bugünkü toplantımızda bu kongrenin de hem kararı alınmış oldu hem de hazırlıklar için düğmeye basıldı." Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı için yapılan törene, milletvekilleri MKYK, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Siyasi Etik ve Erdem Kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve parti kurucularının davet edildiğini söyledi. Aktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü törene davet edilip edilmediği sorusuna karşılık ise, kurucu olan herkesin davet edildiğini söyledi.



KONGRE ANKARA ARENA'DA

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. 21 Mayıs için şimdiden Arena'da yer ayrıldı. Kongrede, AK Parti en üst karar alma organı olan 50 kişilik MKYK seçimi de yapılacak. Erdoğan, Genel Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yenilenmiş olacak MKYK içinden kendine genel başkan yardımcılığı görevini yürütecek yakın kurmaylarını seçecek.