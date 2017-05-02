Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyelik töreninde konuşuyor

İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"GELECEKSE BEKLENEN BEKLEMEK GÜZELDİR"

"Beklenen gün geldi. Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. Bize bu yolu açan milletimize teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin konuşarak, uzlaşma ile çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Bundan sonra da istişare mekanizmalarını aktif kullanarak daha iyi bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Daha güzel günleri birlikte göreceğiz. Bundan zerre kadar endişem yoktur.

"TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda milletin iradesinin üzerinde kimsenin görülemeyeceğini gösteren bir gün.

Öncelikle AK Parti'nin kurucu liderini yeniden aramızda görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Aslına bakarsanız ev sahibine hoşgeldiniz demeye ihtiyacımız yok. Bu şarkı burada bitmez diyerek sefere çıktığınız 14 Ağustos 2001 tarihindeki kadar sevinçliyiz.

"AK PARTİ ROTASINDAN HİÇ ÇIKMADI"

Milletin kurduğu, rotasını milletin çizdiği AK Parti bu rotadan hiç çıkmadı. Bugün de anayasa değişikliğiyle verdiği kararın yerine getirmek üzere buradayız. Millet partisinin lideriyle buluştu.

"KONGREMİZ 21 MAYIS'TA"

Ak parti olarak 21 Mayıs'ta kongremizi yapmaya karar verdik. Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Şphesiz kararı kongre delegelerimiz verecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Bizler Türkiye'nin son 15 yılına damgasını vurmuş bir siyasi hareket olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün yeniden saflarımızı sıklaştırıyoruz.

Ak Parti bir erdemliler hareketi olmuştur.

AK Parti kimliği ile Türkiye'ye hizmet eden her arkadaşımız istikametini korumuştur. 15 yıldır görevlerimizde bayrak değişimi oldu ama bayrak asla yere düşmedi.

"TÜRKİYE'DE DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY, ERDOĞAN'IN MİLLETİN GÖNLÜNDEKİ YERİDİR"

Türkiye'yi güven ve istikrar çizgisinde koruduk. Büyük demokrasi mücadelemize azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye'de değişmeyen tek şey Türkiye'ye çağ atlatan bu hareketin kurucusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin gönlündeki yeridir.

Bugün 16 Nisan'da ortaya çıkan milli iradeyi hayata geçiren adım aslında 2007 yılında Cumhurbaşkanı'nın halkın oyuyla seçilmesini tamamlayan adımdır.

Artık ne Cumhurbaşkanlığı makamını ne de siyaset kurumunu referandum olmamış gibi eski kavramlarla ifade edebiliriz. Bir partinin mensubu olmak tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmanın önünde bir engel değildir. Siyaset yapamk bütün vatandaşların hizmetinde olmak demektir.

"İKİ BAŞLILIK ORTADAN KALKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımızın 15 senedir yaptığı her hizmet bütün vatandaşlarımız içinse bundan sonra da öyle olacaktır. Bu sistem değişikliği yönetimde iki başlılığı ortadan kaldırmıştır. Büyük uzlaşmanın kapısını bu sistem değişikliği ile aralamış oluyoruz.

Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde gelecek hedeflerine daha çok yoğunlaşacak. Demokraismiz bütün kurumlarıyla gelişecek. Birliğimiz ve beraberliğimiz daha da möhkem hala gelecektir. Birlik içinde ülkemiz yeni hedeflere ulaşacaktır.

Sayın cumhurbaşkanımızın Ak Parti çatısı altına dönüşünün hem kendilerine hem ülkemize hem ülkemize hayırlar getireceğine inanıyoruz.

"PEK ÇOK ZORLUKLA MÜCADELE ETTİK"

Sayın Cumhurbaşkanım 15 yıldır millet olarak pek çok zorulukla mücadele ettik. Bunu milli iradeyi her şeyin üstünde tutarak gerçekleştirdik. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da bunu canı pahasına ortaya koymuştur.

Bu ihanet çetesi Cumhurbaşkanımıza, milletin meclisine saldırmıştır. Bu acı tecrübeden hem milletimiz hem devletimiz büyük dersler çıkarmıştır. 16 Nisan'da milletimizin verdiği karar bu şuurdandır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ileri ve güçlü demokrasi ortaya çıkacak, siyaset güç kazanacak, vesayet ortadan kalkacaktır.

"HASRET VUSLATA DÖNÜŞTÜ"

Allah aramızdaki muhabbet bağını daim kılsın. Ak Parti genel merkezi büyük heyecanlar yaşadı ama bugünkü başka. Hasret vuslata dönüştü. Allah'ın izniyle zatı alinizin liderliğinde milletimize daha güzel hizmetler yapacağız.

Sayın Cumhurbaşkanım, yeni sistemi öngören değişikliğin hayata geçirilmesi için gösterdiğiniz gayret için milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hanımefendiye de bu süreçte gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum, aynı şekilde Seniha hanıma da gösterdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha HOŞGELDİNİZ diyorum.