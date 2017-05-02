Baykal'dan 'na ilginç teklif

Giriş Tarihi: 2.5.2017 00:23 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 02:19
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ilginç teklif

, ile yaptığı görüşmede, kendisine 'aday olursan destekleriz, olmazsan belirlediğimiz aday partinin başına geçsin' teklifinde bulunduğu söyledi.

2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Baykal, için radikal bir görüş ortaya attı.

KILIÇDAROĞLU'NA "ADAY OLURSAN DESTEKLERİZ, OLMAZSAN PARTİNİN BAŞINDAN ÇEKİL" DEDİM

'nun aday olması halinde onu destekleyeceklerini belirten , Kılıçdaroğlu'nun olmaması halinde ise belirlenecek adayın hemen partinin başına geçmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasının elzem olduğunu, bunu da Kılıçdaroğlu'na söylediğini ifade etti.

"Kılıçdaroğlu ne cevap verdi?" sorusuna ise Baykal, "ben söyledim, bakalım ne yapacak" cevabını verdi.

"KILIÇDAROĞLU BIRAKMAZSA SONUÇLARINI YAŞARIZ"

"Ya Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmazsa ne olacak" sorusu üzerine ise Baykal "bu kendi tercihidir. ancak sonuçlarını yaşarız. Ağır maliyetleri olur" değerlendirmesinde bulundu.

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Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ilginç teklif
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