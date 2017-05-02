Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti binasında

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden makam aracıyla AK Parti'ye hareket eden Erdoğan'a, çok sayıda araç konvoyla eşlik etti.

Erdoğan, AK Parti'ye Söğütözü Caddesi üzerindeki genel başkan girişinden girdi.

ERDOĞAN ÜYE OLMAK İÇİN AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ve AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Erdoğan üyelik işlemlerinin yapılacağı salona büyük sevgi göstgerileri içerisinde girdi.

Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak AK Parti'ye üye oldu.