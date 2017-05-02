İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda milletin iradesinin üzerinde kimsenin görülemeyeceğini gösteren bir gün. Öncelikle AK Parti'nin kurucu liderini yeniden aramızda görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Aslına bakarsanız ev sahibine hoşgeldiniz demeye ihtiyacımız yok. Bu şarkı burada bitmez diyerek sefere çıktığınız 14 Ağustos 2001 tarihindeki kadar sevinçliyiz. Milletin kurduğu, rotasını milletin çizdiği AK Parti bu rotadan hiç çıkmadı. Bugün de anayasa değişikliğiyle verdiği kararın yerine getirmek üzere buradayız. Millet partisinin lideriyle buluştu.

AK PARTİ olarak 21 Mayıs'ta kongremizi yapmaya karar verdik. Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz. Şphesiz kararı kongre delegelerimiz verecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

"Cumhurbaşkanımızı genel başkan adayı olarak teklif edeceğiz"