DEAŞ'a nefes aldırılmıyor

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Polis, jandarma ve hudut birliklerinin nisanda yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenliğini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Sınır hattında alınan önlemlerle terör örgütü DEAŞ'a geçit vermeyen Türkiye, örgüte karşı etkin mücadele örneği de sergiliyor.

DEAŞ'la etkin mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla nefes aldırmadı.

Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ büyük darbe aldı. Nisan ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte göz açtırılmadı.

Geçen ay aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 402 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 88 örgüt üyesi ise tutuklandı.

NİSAN AYINDA YURT İÇİNDEKİ BAZI OPERASYONLAR

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8'i Suriye uyruklu 11 kişiden 6'sı tutuklandı. Yalova merkezli 2 ilde, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İzmir'de halk oylamasına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kilis'te Suriye sınırından askeri yasak bölgeye girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 23'ü çocuk 43 kişiden biri tutuklandı.

Kırıkkale'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait dergi ve kitap ele geçirildi.

Kilis'te yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giren yabancı uyruklu 22 kişiden 5'i tutuklandı.

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve Fetih El Şam'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

REİNA SALDIRGANI İLE İRTİBATLI 49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Reina saldırısı failleriyle irtibatlı ve halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 41'i yabancı uyruklu 49 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik 13 ilde 6-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda o¨rgu¨t ic¸erisinde faaliyet go¨sterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümana el konuldu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin oturduğu sitede apartman görevlisi olarak çalışan Osman S. tutuklandı. Şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ideolojisi doğrultusunda propaganda yapan Tevhid Dergisi'nin mescidinde toplantılara katıldığı tespit edildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de örgüte yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Kilis'te gözaltına alınan eski muhtar, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'da gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın halk oylamasında tüm sandıklara saldırı çağrısı yaptığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Samsun'da adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen başka bir operasyonda gözaltına alınan 2'si Türk, 18'i Irak uyruklu 20 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan ABD ve İngiliz vatandaşı olan 2'si tutuklandı.

"2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA"

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, ülke ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen azimli ve kararlı mücadele, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve burada terör nedeniyle göç edenlerin dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetler sürüyor.

TSK, terörle mücadelede geçen yıl kazandığı tempoyu 2017'de de muhafaza etmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla Suriye kuzeyinde icra edilen harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasındaki 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

TSK, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla kesintisiz sürdürecek.

DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken, örgüt üyeleri Türk adaleti önünde hesap veriyor.

Adana'da, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli için 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 16'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan 8'inin tahliyesine karar verildi.

Antalya'da, 5 günlük otel ücretini peşin ödeyip, oda kapısına "Rahatsız etmeyin" notu asarak Şanlıurfa'ya giden, otel odasına geri döndüğünde polisin yakaladığı İsrail uyruklu H.A.H, DEAŞ üyeliğinden tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile İstanbul Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için keşif amaçlı dolaştığı tespit edilen sanığın da aralarında bulunduğu 29'u tutuklu 35 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Davada, 13 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.